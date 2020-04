«Ohne Wirkmittel wird uns das Virus bis mindestens Ende 2021 beschäftigen»

Der Bundesrat lockert die Massnahmen, obwohl es täglich noch über 200 bestätigte Covid-19-Neuerkrankungen gibt. Ist das nicht gefährlich?

Es ist richtig, wenn der Bundesrat jetzt ein sehr kalkuliertes Risiko eingeht und die Massnahmen lockert, auch wenn noch nicht alle Konsequenzen absehbar sind. Wichtig ist, dass die Lockerung schrittweise vollzogen wird und dass jeweils analysiert wird, was sich wie auswirkt. Da viele andere Länder genau gleich vorgehen, können wir auch von deren Erkenntnissen profitieren. In der Schweiz sind jetzt genügend Kapazitäten für eine offensive Teststrategie vorhanden. Es ist gut, dass neu alle Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung getestet werden können – sinnvollerweise auch bei sehr milden Symptomen. Auch werden bald genügend Schutzmasken vorhanden sein, um überall dort eingesetzt zu werden, wo sie benötigt werden. Dazu wird es bald eine Contact-Tracing-App geben.

Innenminister Alain Berset hat immer von einem Marathon gesprochen. Plötzlich scheint aber Ungeduld vorzuherrschen.

Ungeduld ist auch produktiv, es geht darum, dass wir uns schnell und gezielt Richtung Ziel bewegen; das machen wir. Erst die retrospektive Analyse wird zeigen, ob wir überall optimal gehandelt haben. Jetzt müssen wir aber vorwärtsschauen, und da sehe ich keine Alternativen zum Konzept des kalkulierten Risikos. Das Ziel ist klar: das Gesundheitswesen gesamthaft auf höchstem Niveau zu halten sowie das wirtschaftliche und soziale Leben so schnell als möglich in Gang zu bringen.

Manuel Battegay Manuel Battegay ist seit 2002 Chefarzt der Klinik Infektiologie & Spitalhygiene am Universitätsspital Basel und seit 1994 am Universitätsspital Basel tätig. Er ist auch Teil der Leitung der Taskforce Covid-19 des Universitätsspitals Basel und Mitglied der Swiss National Covid-19 Science Task Force.

Wie hat die Schweiz bisher diesen Ausbruch bewältigt?

Gut! Wir mussten die Grenzen der intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten nicht ausloten. Alle Patienten konnten betreut werden. Das ist in anderen Ländern leider nicht so. Letztlich mussten starke Massnahmen rechtzeitig ergriffen werden, um die unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhindern, sonst würde die Schweiz heute deutlich mehr Tote verzeichnen.

Aber es gab auch Probleme, beispielsweise, was die Verfügbarkeit von Daten anbelangt, oder auch das Fehlen von Tests und medizinischem Schutzmaterial.

Das Monitoring der Epidemie in der Schweiz und der weltweiten Pandemie ist ganz wesentlich. Das nationale Meldewesen muss tatsächlich verbessert werden, beispielsweise für klinisches Geschehen und Testresultate. Wir müssen auch wegkommen vom nachgelagerten Meldewesen zu einem dynamischen Monitoring, das erlaubt, frühzeitig zu erkennen, ob Massnahmen greifen, und was präventiv angeordnet werden muss. Je mehr wir wissen, desto besser können wir entscheiden und wissenschaftlich basierte Empfehlungen abgeben.

Bieten Masken nun einen Schutz für die breite Bevölkerung? Soll jeder sie tragen?

Wir haben, was die breite Bevölkerung angeht, keine abschliessende Evidenz. Anders ist es bei Pflegeberufen, wo eine gesicherte Datenbasis besteht. Es ist aber anzunehmen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch das Tragen von Masken reduziert wird. Die pragmatische Antwort lautet: Ja, insbesondere in Innenräumen, wo ein Abstand von zwei Metern nicht immer eingehalten werden kann, und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Für den Aussenbereich muss noch weiter evaluiert werden, wo und unter welchen Umständen Masken wirklich nötig sind.



War man gut genug auf eine Pandemie vorbereitet in der Schweiz?

Aus der Schublade konnte man die Pläne, die jetzt in den letzten Monaten umgesetzt wurden, nicht ziehen. Aber, sind wir ehrlich: Die wenigsten von uns bereiten sich auf alle sehr unwahrscheinlichen Extremrisiken vor. Wie die Erfahrung zeigt, waren diejenigen Länder am besten vorbereitet, die von vorangegangenen Epidemien am schwersten betroffen waren. Die Schweiz gehört nicht zu diesen Ländern, und auch von den Ländern mit einschlägigen Erfahrungen waren nicht alle gut vorbereitet. Da müssen wir demütig sein und nun alles daransetzen, diese Pandemie gut durchzustehen. Wie gesagt, es kam in der Schweiz nicht zu katastrophalen Zuständen und sehr langem Lockdown. Später müssen wir, wenn die Pandemie abgeklungen ist, die Verhältnisse analysieren und die Lehren für eine nächste Epidemie ziehen.

Bräuchte es jetzt nicht mehr repräsentative Antikörpertests in der Gesamtbevölkerung, um herauszufinden, wie viele schon in Kontakt mit dem Virus kamen?

Ja – aber die Studien wollen überlegt sein. Zuerst müssen wir validierte Tests haben, die hohen Ansprüchen genügen. Dann müssen wir prüfen, ob positiv angebende Tests mit neutralisierenden Antikörpern auch wirklich mit Schutz korrelieren. Stichproben mit einer entsprechenden Validierung sollten auch im Gesundheitswesen durchgeführt werden. Grossflächiges serologisches Testen in der Gesamtbevölkerung ergibt zurzeit aber wenig Sinn. Aufgrund der tiefen Durchseuchungsrate (diese beträgt gemäss einer gerade publizierten Studie in Genf und Umgebung 5,5 Prozent) werden viele Tests falsch positiv sein. Das heisst positiv, obwohl gar keine Infektion durchgemacht wurde. Diese Tests werden sich in den nächsten Monaten verbessern. Dagegen ist der PCR-Test, also der direkte Virusnachweis, sehr verlässlich und soll nun auch bei milden Beschwerden immer durchgeführt werden.

Wie kommen wir durch die nächsten Monate? Was ist die beste Strategie, um mit dem Virus koexistieren zu können?

Eine soeben im Fachmagazin «Science» publizierte Analyse namhafter amerikanischer Wissenschaftler zeigt, dass uns diese Pandemie leider noch bis ins Jahr 2022 begleiten könnte. Die wichtigsten Parameter, um die Dauer der Pandemie abschätzen zu können, sind die Dauer der Immunität Einzelner, wie gut eine Impfung sein wird und ob wirksame Medikamente vorliegen. Solange keine entscheidenden Fortschritte bei der Suche nach medizinischer Linderung gemacht werden, ist Social Distancing ganz entscheidend, auch wenn im Sommer eventuell durch hohe Temperaturen und mehr Trockenheit eine Abflachung der Infektionsraten möglich ist. Ohne Einhaltung dieser Massnahme ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es wieder zu einem steilen Anstieg der Patientenzahlen kommen wird, spätestens im Herbst oder Winter. Es braucht Hygieneregeln, Masken, ein möglichst breites Testen der Bevölkerung und das ständige Rückverfolgen und Isolieren von Infizierten und deren Kontaktpersonen. Ohne das geht es nicht.

Sie sehen täglich selbst Covid-19-Patienten am Universitätsspital in Basel. Wie sind die Krankheitsverläufe?

Die Hauptbetreuung findet auf der Notfallstation, den Covid-Stationen der Inneren Medizin und der Intensivstation statt. Die Gefährlichkeit dieses Virus ist um ein Vielfaches höher als die der Grippe. Nebst dem Alter sind nun weitere Risikofaktoren besser definiert. Wir erkennen jetzt besser, welche Komorbiditäten in welchem Umfang wie zum Krankheitsverlauf und auch zum Tod führen können. Wir betreuen auch jüngere Menschen, aber selten unter 40 Jahren. Gesamthaft entspricht der Krankheitsverlauf den publizierten Studien, bei etwa 80 Prozent der Patienten zeigt sich ein milder oder recht milder Verlauf. Bei den hospitalisierten Patienten am Universitätsspital Basel konnte die Krankheit in 90 Prozent aller Fälle stabilisiert werden. Leider sind bei uns knapp 10 Prozent der Patienten mit schwerer Covid-19-Krankheit verstorben. Das ist im Vergleich mit vielen anderen Ländern ein sehr guter Wert. Dies gilt auch für die Gesamtbetreuung in der Schweiz.

«Aber die Ansteckung eines Mitarbeiters ist belastend. Wir unternehmen wirklich alles, um das zu verhindern.»

Die grosse Welle ist in der Schweiz nie angekommen. Wie ist die Auslastung in Basel am Unispital?

Die Auslastung nimmt deutlich ab. Wir betreuten in der letzten Woche insgesamt zwischen 30 und 40 Patienten, davon 7 intensiv. Die grosse Welle hat die Schweiz regional unterschiedlich getroffen. Die Welle ist nicht höher geworden, weil frühzeitig ein Lockdown angeordnet wurde, auch weil Grossanlässe wie die Basler Fasnacht und der Genfer Automobilsalon abgesagt wurden. Hätte der Bundesrat nur eine oder zwei Wochen länger zugewartet, hätten wir heute viel schlimmere Zustände. Zu Beginn verlief die Kurve der Ansteckungen exponentiell. Die Belegung der Intensivstationen nahm in der Romande innert einer bis zwei Wochen derart zu, dass es höchstwahrscheinlich zu Kapazitätsüberlastungen gekommen wäre.