Welche Masken schützen und wie man sie richtig trägt

3 Die wichtigsten Fragen und Antworten

Schützen Masken vor Infektionen? Ein Team um den englischen Epidemiologen Tom Jefferson von der Universität Oxford hat kürzlich 14 Studien durchforstet, um endlich die Frage zu klären, wie gut Gesichtsmasken tatsächlich vor viralen Infektionen schützen. Das Resultat ist für alle, die klare Antworten mögen, nicht all zu befriedigend: Jeffersons Team konnte keinen klaren Effekt finden, dass Masken die Infektionszahlen senken. Allenfalls in Kombination mit anderen Massnahmen könnten die Masken etwas bringen. In einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen schlug Jefferson vor, man sollte die aktuelle Situation nützen, um mehr Studien zu dem Thema in Angriff zu nehmen. Ein Artikel im British Medical Journal, an dem auch der Schweizer Neonatologe Manuel Schmid mitgearbeitet hat, konnte auch nicht klar nachweisen, dass Masken vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Aber die Forscher kamen trotzdem zum Schluss: «Weil Covid-19 eine so ernste Bedrohung ist, raten wir dazu in der Öffentlichkeit Masken zu tragen.» Denn selbst ein kleiner Effekt könnte Leben retten, sind die Wissenschaftler überzeugt. Auch ein britisch-chinesisches Team sprach sich im Fachmagazin Lancet vor einigen Tagen für das Maskentragen aus. Das Maskentragen bringe für den Einzelnen nicht viel, schrieben die Autoren, doch als Gesamtmassnahme, wenn sich alle daran halten würden, könnte es trotzdem helfen, die Epidemie einzudämmen.

Wie schützt die Maske mich? Besteht das Hauptziel darin, sich vor den Viren anderer zu schützen, bringen die einfachen Stoffmasken und Hygienemasken im Alltag wenig, denn sie riegeln Mund und Nase in der Regel nicht hermetisch ab. Diese Masken halten grössere Partikel ab, verfügen aber nicht über Filter, um vor Viren zu schützen. Denn die kugelförmigen Viren sind ungefähr 1000-mal kleiner als die Breite eines Haares und passen so durch die Lücken zwischen den Fasern im Papier der Masken. Der Erreger kann beim Atmen durch die seitlichen Maskenöffnungen eingesaugt werden. Oder das Virus bleibt an Masken geringer Schutzklasse kleben und gelangt beim nächsten Atemzug in den Körper. Schützen können nur die spezialisierten N95-Masken, auch sie bieten zwar keine absolute Sicherheit, erreichen in Tests aber sehr hohe Werte. Die N95-Masken sind jedoch für das Gesundheitspersonal reserviert, das tagtäglich mit Infizierten zu tun hat, und sind nicht für die breite Bevölkerung gedacht, da es immer noch nicht ausreichend Material gibt. In den Medien werden oft FFP-Masken mit Ventil in der Mitte gezeigt. Das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stellt dazu fest: «Masken ohne Ventil filtern sowohl die eingeatmete Luft als auch die Ausatemluft und bieten daher sowohl Eigenschutz als auch Fremdschutz. Masken mit Ventil filtern nur die eingeatmete Luft und sind daher nicht für Fremdschutz ausgelegt.» Anstecken kann man sich zudem auch über Tröpfchen, die ins Auge gelangen. Aus diesem Grund trägt das Gesundheitspersonal auch Schutzbrillen.

Wie schützt die Maske die anderen? Das Tragen von einfachen Masken schützt vor allem andere vor mir. Deshalb hat der deutsche Virologe Christian Drosten es auch immer wieder als «Höflichkeitsgeste» bezeichnet, wenn man solche Masken in der Öffentlichkeit trägt. Wenn alle in der Öffentlichkeit Masken anziehen, gibt es zudem einen kollektiven Schutzeffekt für den Maskentragenden: Man ist geschützt, weil das Gegenüber, das vielleicht von seiner Infektion noch nichts weiss, ebenfalls eine Maske trägt. Es mehren sich die Hinweise, dass Infizierte schon ein, zwei Tage, bevor sie selbst erkranken, sehr ansteckend sind. In einer neuen Studie aus China nehmen die Autoren an, dass 44 Prozent der Neuansteckungen passieren, bevor jemand Symptome zeigt. Wir wissen allgemein noch zu wenig über das Coronavirus und die Frage, wie es sich überträgt. Noch offen ist beispielsweise die Frage, ob sich das Virus auch über Aerosole verbreitet. Diese Frage ist jedoch entscheidend, wenn es darum geht, wie wirksam einfache Masken sind. Aerosole sind winzigste Tröpfchen, die wir beim Sprechen verteilen. Stoffmasken und chirurgische Masken halten am ehesten die grösseren Tröpfchen, die wir beim Husten oder Niesen versprühen, zurück. Aerosole können sie nicht vollständig blockieren, dafür sitzen sie auch zu locker. Trotzdem können sie die Menge der versprühten Viren reduzieren. In einer Anfang April im Fachmagazin «Nature Medicine» erschienenen Studie zeigten die Autoren, dass auch einfache Masken die Menge der Viren zumindest verringerten, die ein Infizierter verteilte. Beim Niesen oder Husten, ohne dass die Ellenbeuge vor den Mund gehalten wird, können Tröpfchen mit 180 km/h in die Umgebung geprustet werden und weiter fliegen als den Mindestabstand von zwei Metern. Auch wer sich eine einfache Maske umbindet, verhindert damit, dass sich die Viren ungebremst weiterverbreiten.

Warum rät das BAG immer noch von Masken ab? Masken böten «keinen wirklichen Schutz vor Viren», sagte Daniel Koch vom (BAG) immer wieder. Auf der BAG-Website heisst es sogar explizit: «Gesunde Personen sollen in der Öffentlichkeit keine Hygienemasken tragen.» Sie würden nicht effektiv vor einer Ansteckung schützen. In der Schweiz gab es lange auch zu wenig Masken, deshalb hatte es immer erste Priorität, dass das Gesundheitspersonal mit genügend Masken versorgt ist. Die Lücke scheint nun geschlossen worden zu sein. «Es sollte jetzt keinen Maskenengpass mehr geben», sagte Koch. Im Moment sollte es genügend Masken geben. Derzeit verfüge der Bund über rund 20 Millionen Schutzmasken, bis Ende April sollen es 100 Millionen Masken sein. Das BAG hat auch in naher Zukunft nicht vor, eine allgemeine Maskentragpflicht einzuführen, wie Patrick Mathys vom BAG am 20. April bei einer Pressekonferenz erneut sagte. Trotzdem werden die Masken nun bei einzelnen Schutzkonzepten eine wichtigere Rolle spielen, beispielsweise beim Coiffeurbesuch. Ob es in naher Zukunft auch eine Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr oder beim Einkaufen geben wird, ist noch offen. Doch Mathys liess durchblicken, dass Gesichtsmasken im bundesrätlichen Konzept eine wichtigere Rolle als bisher spielen werden.

Was empfehlen andere Behörden? Auch die US-amerikanische Seuchenbehörde CDC und das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) rieten zu Beginn von einer breiten Maskenempfehlung für die Bevölkerung ab. Nun sind beide umgeschwenkt: Das Tragen von nicht medizinischen (auch selbst gebastelten) Stoffmasken sei überall dort empfehlenswert, wo in der Öffentlichkeit Distanzhalten nur schwer möglich ist – beispielsweise in Supermärkten und Apotheken. Auch das RKI korrigiert seinen Kurs und rät nun, bei Erkältungskrankheiten präventiv eine Maske zu tragen, um andere etwa durch Niesen nicht zu gefährden – und in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum, also beispielsweise im öffentlichen Verkehr. Wichtig sei jedoch, dass man mit der Maske richtig umgehe. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte erst am 6. April, Masken könnten tatsächlich einen Beitrag leisten, um die Verbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu leisten.

Was empfiehlt ein südkoreanischer Epidemiologe der Schweiz? Tschechien etwa darf ohne Mund- und Nasenbedeckung niemand mehr das Haus verlassen. In Deutschland sind nun in 10 von 16 Bundesländern Alltagsmasken oder ersatzweise Schals oder Gesichtstücher vorgeschrieben. Eine einheitliche Linie gibt es bislang nicht: Kanzlerin Angela Merkel hatte das Tragen sogenannter Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel lediglich «dringend empfohlen». In Österreich müssen die Bürger bis zur Entwarnung künftig in Supermärkten Mund- und Nasenschutz tragen. Der Aufruf erfolgt 9000 Kilometer weit weg von hier. Alle Bewohner der Schweiz sollen im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19-Schutzmasken tragen, gleich wie in Südkorea. Das empfiehlt der Epidemiologe Chun Byung-chul in einem Schreiben an einen Schweizer Arzt. Der Experte von der Korea University lebt selber in Südkorea – das als jenes Land gilt, das die Verbreitung des Virus eingedämmt hat, ohne das ganze öffentliche Leben einzufrieren. Bei Covid-19, so Chun, seien die ersten Symptome sehr mild, sodass kaum zu erkennen sei, wer sich angesteckt habe und wer nicht. «Masken können die Ausbreitung der Tröpfchen, die das Virus enthalten, verringern.» Es gebe zwar keine Studien, die einen epidemiologischen Effekt der normalen Gesichts- und Operationsmasken belegen würden, aber in der klinischen Praxis werde ein solcher Effekt doch festgestellt. Chuns Worte richten sich auch an den Bundesrat, wie er auf Anfrage präzisiert. Auch George Gao, Virologe und Direktor des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, warnte in der Fachzeitschrift «Science» vor einer verpassten Chance: «Die USA und Europa machen einen grossen Fehler, indem die Menschen dort keine Masken tragen. Viele Personen haben eine asymptomatische oder präsymptomatische Infektion. Wenn sie eine Maske tragen würden, könnte diese verhindern, dass Tröpfchen, die das Virus übertragen, entweichen und andere infizieren.» Viele europäische Länder folgen diesem Rat schon. Inetwa darf ohne Mund- und Nasenbedeckung niemand mehr das Haus verlassen. Insind nun in 10 von 16 Bundesländern Alltagsmasken oder ersatzweise Schals oder Gesichtstücher vorgeschrieben. Eine einheitliche Linie gibt es bislang nicht: Kanzlerin Angela Merkel hatte das Tragen sogenannter Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel lediglich «dringend empfohlen». Inmüssen die Bürger bis zur Entwarnung künftig in Supermärkten Mund- und Nasenschutz tragen.

Welche Branchen planen in der Schweiz eine Maskenpflicht für Angestellte? Der Schweizerische Fahrlehrerverband schlägt in einem Konzeptpapier eine generelle «Schutzmaskentragpflicht für Fahrschüler(innen)» vor. Auch der Detailhandel denkt darüber nach: Der Verband Schweizerischer Filialunternehmungen plädiert dafür, mit «verschärften hygienischen Vorgaben» vielen Geschäften eine schnelle Wiedereröffnung zu ermöglichen. Am weitesten gediehen sind die Pläne von Coiffure Suisse, dem Verband der Schweizer Coiffeurgeschäfte. Er sieht nicht nur ein Maskenobligatorium für Coiffeusen und ihre Kundschaft vor, sondern verfügt bereits über ein Konzept für die Materialbeschaffung. Auch Hoteliers und Gastronomen arbeiten an Plänen, wie sie in einem sicheren Rahmen bald wieder Gäste empfangen können. «Masken könnten ein hilfreiches Element sein, um den Ausstieg aus dem Lockdown zu unterstützen», heisst es beim Branchenverband Hotelleriesuisse.

Kann ich eine Maske wiederverwenden? Eigentlich galt bis vor der Epidemie die klare Empfehlung, Hygienemasken nicht zweimal zu verwenden und die Maske, sobald sie zu feucht wird, zu ersetzen. Doch in Zeiten, wo alles medizinische Equipment grundsätzlich knapp ist, gelten andere Regeln. Im Hinblick auf einfache OP- oder Stoffmasken zeigt sich der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité zuversichtlich, dass es ausreicht, sie bei 70 Grad in den Backofen zu legen, bis sie trocken sind. So könne man sie auch zweimal verwenden, aber immer nur für sich selbst. Stoffmasken seien zudem bei 60 Grad waschbar. Bei der Handhabung der Masken müsse man zudem aufpassen die Vorderseite, auf der sich die meisten Viren befinden, nicht anzufassen. Mit Desinfektionsmitteln darf man Papiermasken nicht reinigen, weil das die Maske schädigt.

Kann ich Schutzmasken in der Mikrowelle sterilisieren? Nein. Um die Stoffmasken zu reinigen, sollte man sie in der Waschmaschine waschen, möglichst bei 60 Grad. In den USA ist es bereits zu Bränden gekommen, weil Menschen ihre Masken, die ein Metallteil als Nasenbügel hatten, in der Mikrowelle zu sterilisieren versuchten.

Was taugen Stoffmasken (selbst gemachte)? Sie sollten möglichst aus Baumwollstoff sein, damit man sie heiss waschen kann, und mehrlagig. Stoffmasken bieten keinen Schutz vor einer Ansteckung für den Träger. Aber sie schützen andere, bis zu einem gewissen Grad, vor einem selbst. Noch grösser ist die Unsicherheit bei selbst genähten Masken, da diese nicht geprüft sind. «Die Schutzwirkung dieser Masken ist nicht belegt, sie können aber als optisches Signal dazu beitragen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und dass sich der Träger weniger ins Gesicht fasst», sagt Lukas Jaggi, Sprecher des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic.

Kann ich mir auch einen Schal um das Gesicht wickeln? Der Schal muss ähnlich eng wie eine Maske sitzen, dann gilt ungefähr das Gleiche in puncto Wirksamkeit wie bei einer selbst gemachten Maske aus Stoff: ein gewisser Schutz für die anderen; Eigenschutz nur, wenn es alle tun. Solche Stoffe können zwar einen gewissen Schutz bieten. Sie stellen eine Barriere dar, die verhindert, dass eigene Sekrettröpfchen mit Wucht in die Umgebung geschleudert werden. Auch Erreger von aussen gelangen auf diese Weise nicht ungehindert in Mund und Nase. Allerdings warnen Fachleute vor unsachgemässem Gebrauch.

Was ist das Risiko beim Tragen einer Maske? Eine Maske befreit einen nicht von den üblichen Regeln während dieser Pandemie. Man sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, auch mit Maske sind Social Distancing und Händewaschen noch genauso wichtig. Eine Maske kann jedoch dabei helfen, dass man sich weniger ins Gesicht fasst. Die Maske oder «eine andere Form der Barriere» könnte laut Robert-Koch-Institut dazu führen, «dass die Abstandsregel nicht mehr eingehalten oder die Händehygiene nicht mehr umgesetzt wird». Ansonsten sagen die Experten: Bis die Frage, ob sie tatsächlich auch beim neuen Coronavirus einen effektiven Schutz bieten, geklärt ist, gilt das Prinzip «Selbst wenn es nichts nützt, schadet es auch nicht». Adrien Burch, Mikrobiologin an der University of California in Berkeley, plädiert deshalb ebenfalls für das Tragen von Masken. Diese würden viel mehr helfen als schaden, schreibt sie in einem Blog-Eintrag . Bei Sars, mit dem das aktuelle Virus Sars-CoV-2 verwandt ist, hätten sie einen signifikanten Schutz geboten – und zwar sowohl als einfache Hygienemasken als auch als Atemschutzmasken.

Muss ich beim Joggen eine Maske tragen? Auch beim Joggen gelten die Distanzregeln, also sollte man möglichst dort laufen gehen, wo es wenige Menschen gibt, und die normalen Abstandsregeln einhalten. Dann gibt es auch keinen Grund, eine Maske zu tragen, die das Laufen zudem erschweren könnte. Als Vorsichtsmassnahme gilt, dass man vor allem nicht zu nahe hinter einem anderen Läufer rennen sollte, also besser neben- als hintereinander joggen.

Sollen Kinder eine Maske tragen? Kinder unter 2 Jahren sollen grundsätzlich keine Masken tragen. Für Kindergarten- und Schulkinder kann es in gewissen Situationen in der Öffentlichkeit oder im Kontakt mit Risikogruppen Sinn machen. Allerdings ist es für kleinere Kinder schwieriger, sich an die Regeln des korrekten Maskengebrauchs zu halten. Gesunde Kinder untereinander brauchen keine Masken, weil sie selbst praktisch nie schwer erkranken an Covid-19.