Unsere Streaming-Tipps für diesen Monat

The Crown

Dramaserie von Peter Morgan, UK 2022, 10 Folgen

Serie

Die neuen Folgen spielen in den 90er-Jahren, einem der katastrophalsten Jahrzehnte in der jüngeren Geschichte des britischen Königshauses. Die Ehe von Charles und Diana liegt in Trümmern, die zweier anderer Kinder der Queen auch, Schloss Windsor brennt, und dufte finden die Briten die Monarchie auch nicht mehr. Die Königin spricht in ihrer Rede zum 40. Thronjubiläum von 1992 als «Annus horribilis». Das Schreckensjahr, in dem die Krone in deep shit ist. Und das ist erst der Anfang. Bei «The Crown» werden alle zwei Staffeln die Hauptrollen neu besetzt, somit auch in der fünften und sechsten Staffel, danach soll Schluss sein mit der Serie. Nun spielt Imelda Staunton mit angestrengter Miene die Queen, als jovialer Gemahl Prinz Philip tritt Jonathan Pryce ins Bild. Prinz Charles ist der geschmeidige Dominic West; Elizabeth Debicki gibt eine gebrochene, manchmal maliziöse Diana. Die meisten Royals werden diesmal nicht sehr schmeichelhaft dargestellt, die Queen eingeschlossen. Denn die Wahrheit in den 90ern war, dass Elizabeth II. nicht auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit stand. Die Wahrheit inspiriert also die Serie, und die klatscht noch ein wenig Sahne obendrauf. (SZ)