«Wir sind Durchbrüchler und waren sehr überrascht»

All diese Studien stellten zwar einen relativ kurzlebigen Impfschutz vor einer Infektion und symptomatischer Erkrankung, aber einen anhaltend hohen vor schwerer Erkrankung, Spitaleinweisung oder Tod fest. Wie von Immunologen erwartet, schwindet der Antikörperspiegel schneller als die längerfristige und zelluläre Immunität mittels T- und B-Zellen.

Aber auch diese zweite Abwehr lässt irgendwann nach, vor allem bei älteren Personen, wie eine Studie der Berliner Charité ergab. Bei vier von zehn Personen mit dem Durchschnittsalter 82 waren nach einem halben Jahr keine neutralisierenden Antikörper mehr gegen die Delta-Variante feststellbar. Bei der Gruppe, die im Durchschnitt 35 Jahre alt war, hatten immer noch über 97 Prozent neutralisierende Antikörper. Ein signifikanter Unterschied zeigte sich auch in der T-Zell-Antwort. «Insgesamt deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass das etablierte Zwei-Dosen-Impfschema bei älteren Menschen im Vergleich zu jungen Erwachsenen weniger dauerhafte Immunreaktionen hervorruft», heisst es im Preprint.

In Israel, das weltweit seine Bevölkerung am frühesten impfte und deshalb als Kanarienvogel in der Mine gilt, sank mit der Zeit auch der Schutz vor schwerer Erkrankung bei Pfizer-Vollimuniserten. Eine Studie der Hebrew University of Jerusalem zeigte Ende Juli, dass die Effektivität von über 95% auf 80% fiel. Das mag zwar immer noch als hoch erscheinen, ist aber doch ein grosser Unterschied: 95% Schutzwirkung bedeutet eine Reduktion des Risikos, schwer zu erkranken, um das 20-Fache, 80% stellt nur noch ein fünfmal geringeres Risiko dar.

Dies zeigt sich auch in den Spitälern in Israel, die zunehmend an ihre Belastungsgrenzen kamen: 65% der Hospitalisierten sind dort mittlerweile geimpft. Seit Anfang Juni erkrankten über 1500 Personen schwer und 400 starben trotz zwei Dosen mRNA-Impfstoff. Das sind bedeutende Zahlen, auch wenn sie ohne Vakzine das Zehnfache betragen würden und das Gesundheitssystem längst kollabiert wäre.

Die Daten veranlassten Israel, seiner Bevölkerung seit Anfang August die dritte Impfdosis anzubieten. Über 70% der über 70-Jährigen haben bereits eine Auffrischung erhalten. Mittlerweile können sich schon alle ab 12 Jahren boosten lassen. Personen, die sich nicht dreimal impfen lassen, gelten ab sofort offiziell nicht mehr als geimpft.

Die Wirkung blieb nicht aus: Rund zwei Wochen nach dem Start der Booster-Kampagne stieg in dieser Sommerwelle erstmals die Zahl der schwer kranken Geimpften im Spital nicht mehr weiter an.

Israelische Wissenschaftler ermittelten ein fünf- bis zehnfach vermindertes Risiko, nach dem Booster schwer an Covid zu erkranken, im Vergleich zu nur zwei Dosen. Das Gesundheitsministerium errechnete eine Impfwirksamkeit nach dem Booster von über 95%, sowohl gegen eine Infektion als auch gegen eine schwere Erkrankung. Eine andere Studie des Gesundheitsdienstleisters Maccabi kam auf eine Schutzwirkung von 86% gegen Infektion.

Damit ist man wieder auf dem ursprünglichen Effektivitätslevel von Anfang Jahr angelangt. Die Impfstoffe beweisen also erneut ihre ungeheure Wirksamkeit, auch gegen Delta. Das zeigt, dass für die vielen Impfdurchbrüche in den vergangenen Monaten zu einem grossen Teil die schnell zurückgehende Zahl an Antikörpern verantwortlich war, und nur zu einem kleineren Teil die Virusvariante Delta mit ihren immunevasiven Eigenschaften.