Schiessen oder schützen?

Was sich sonst noch ändert

Strengere Regeln für Jäger

Neu wird die Nachsuche auf verletzte Tiere landesweit obligatorisch. Wer dies unterlässt, dem droht eine Busse bis zu 20’000 Franken.

Entscheidung bei Kantonen

Zwar trägt der Bund weiter die Hauptverantwortung für den Schutz der Wildtiere. Die Kantone sollen aber neu die Entscheide über die Eingriffe in die Bestände bestimmter geschützter Arten wie den Wolf und den Steinbock selbst fällen können. Eine Zustimmung des Bundes ist nicht mehr nötig, die Kantone müssen aber vorgängig gegenüber dem Bund im Rahmen einer Anhörung begründen, weshalb Abschüsse nötig sind.

Härtere Auflagen für Bauern

Neu vergüten Bund und Kantone Schäden wie etwa Wolfsrisse nur noch, wenn Bauern oder Schafhalter die «zumutbaren» Verhütungsmassnahmen ergriffen haben.

Mehr Geld für Biber

Bund und Kantone entschädigen zudem neu Präventionsmassnahmen zur Verhütung von Schäden, welche Biber und Fischotter anrichten. Heute sind diese Zahlungen auf Grossraubtiere beschränkt. Auch vergüten Bund und Kantone in Zukunft Schäden, die Biber an Infrastrukturen anrichten – nicht nur wie heute an land- und forstwirtschaftlichen Kulturen.

Parlament entscheidet allein

Neu obliegt es ausschliesslich dem Parlament, geschützte Arten als jagdbar zu erklären. Bislang hatte auch der Bundesrat diese Kompetenz. Davon hatte er allerdings in den letzten 25 Jahren nur einmal im Fall der Saatkrähe Gebrauch gemacht. Der Bundesrat kann aber wie bisher die Liste jener geschützten Tierarten gestalten, die regulierbar sind; er kann also – wie neu beim Wolf – Eingriffe in die Populationen der aufgelisteten Arten erleichtern. Vorgängig führt der Bund immer eine Vernehmlassung bei den Kantonen und Verbänden durch. Für den Luchs, Biber, Graureiher und Gänsesäger hat das Parlament eine Regulierung abgelehnt. Die Revisionsgegner befürchten indes, dass nach der Abstimmung der Wind wieder dreht.

Besserer Schutz der Natur

Reservate und Schutzgebiete, die den Tieren als Rückzugsorte dienen, sowie Wildtierkorridore, die Lebensräume verbinden, erhalten zusätzliche finanzielle Mittel. Zudem werden verschiedene Tierarten besser geschützt, zum Beispiel die seltenen Wildentenarten wie die Tafelente.