Der Schweizer Wald steht zunehmend unter Stress

Sollte es dieses Jahr wieder trocken bleiben, würde sich die Situation weiter zuspitzen. «Wenn wir wieder einen Hitzesommer erleben, dann gibt es grosse Schäden», warnt Gessler und verweist besorgt auf die bisherigen Prognosen. Die Weltwetterorganisation (WMO) rechnet 2020 mit einer «Rekord-Hitzesaison» auf der Nordhalbkugel. Noch ist diese in der Schweiz nicht eingetroffen. Aber das war auch 2018 so, das am Schluss als heisses und trockenes Jahr zahlreiche Rekorde brach. Der Saisonausblick von Meteo Schweiz , also die Vorhersage der Temperaturtendenz für die nächsten drei Monate, lässt erahnen, dass sich auch bei uns wieder ein überdurchschnittlich warmer Sommer ankündigt.

«Wir hatten massive Borkenkäferschäden dieses und auch schon letztes Jahr», sagt Gessler. Er erwartet, dass beispielsweise die Mortalität bei Fichten zunehmen wird, die von den Käfern mit Vorliebe befallen werden. Heisse Sommer und warme Winter tragen das ihrige dazu bei. Auch Buchen sind an gewissen Standorten gefährdet und es wird wegen des Klimawandels immer mehr solche Standorte geben. Zudem wird laut Gessler das Absterben der Föhre langfristig zunehmen, vor allem in niederen Lagen wie dem Rhonetal im Wallis.

In der Schweiz herrscht im Sommer oft eine trockene Hitze, die Verdunstung der Bäume an die Luft wird dadurch verstärkt. Haben diese zu wenig Wassernachschub aus dem Boden, können sie sich nicht mehr kühlen und werden beschädigt. Geschwächte Bäume wiederum sind empfindlicher für äussere Einflüsse wie Stürme oder Schädlinge.

Noch ist der Schweizer Wald generell in gutem Zustand und hat in den letzten Jahren punkto Artenvielfalt sogar zugelegt. Aber er gerät wegen des Klimawandels unter Druck: Zu diesem Schluss kommt auch der Bund in seinem neusten Waldbericht. Demnach haben sich Perioden mit grosser Waldbrandgefahr verlängert. Aufgrund der Erwärmung ist der Holzvorrat an Nadelhölzern wie der Fichte im Mittelland rückläufig. Und das Risiko, dass sich Wärme liebende Schädlinge im Schweizer Wald verbreiten, steigt.

Was kann man gegen diese Entwicklung tun? Laut Gessler sollte man Mischwälder fördern, wie das in der Schweiz schon stark gemacht wird. «Das hat den Effekt, dass sich verschiedene Bäume gegenseitig unterstützen, zum Beispiel wenn ihre Wurzeln unterschiedlich tief reichen und sie sich so gegenseitig kein Wasser wegnehmen», erklärt der WSL-Forscher.

Eine Chance ist auch die Förderung von Baumarten, die während den Trockenperioden weniger leiden als andere. Die Eiche so eine Kandidatin. Eingeführte Baumarten wie die Douglasie, die Grosse Küstentanne oder die Orientbuche könnten sich ebenfalls anbieten. Doch die Frage, welche Baumart sich in einem wärmeren und trockeneren Klima in Zukunft behaupten wird und holzwirtschaftlich einen genügend grossen Ertrag abwirft, sei nach wie vor offen, schreiben die Autoren des Waldberichts.