Die Schweiz ist auch bei den Covid-Todesfällen an der Weltspitze

Die Mehrzahl der verstorbenen Personen war über 80 Jahre alt und männlichen Geschlechts, sowohl während der ersten Phase als auch aktuell. Je mehr Fälle es gibt, desto wahrscheinlicher werden aber auch Todesfälle unter jüngeren Personen: In dieser Woche wurden aus den Kantonen Graubünden und Tessin zwei Verstorbene in der Alterskategorie 40-49 vermeldet. Heute meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen weiteren Todesfall einer Person in den 40ern.

97 Prozent der Verstorbenen litten an mindestens einer Vorerkrankung. Die drei am häufigsten genannten waren Bluthochdruck (62%), Herz-Kreislauf-Erkrankungen (60%) und Diabetes (26%). Auch da gibt es im Vergleich zur ersten Welle keine Unterschiede.

Die zweite Corona-Welle trifft wiederum vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Das Virus wurde in vielen Kantonen in die Heime eingeschleppt und breitet sich dort aus. Im Kanton Bern sind derzeit 61 der knapp 300 Alters- und Pflegeheime betroffen. In der Stadt Zürich sind während der zweiten Welle bislang in 12 der 31 Alters- und Pflegezentren Bewohnende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Offenbar greifen in der Schweiz wie im Frühling die Schutzmassnahmen in den Pflegeheimen nur schlecht.