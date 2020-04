Welches Land das beste Corona-Krisenmanagement hat

Trotz der weiterhin sinkenden Zahlen der Neuinfektionen hat sich die Epidemie in der Schweiz stark ausgebreitet. Am 15. April vermeldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mehr als 26’000 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Bisher starben knapp 1200 Personen im Zusammenhang mit dem Virus (alle Zahlen und Daten finden Sie in unserer Übersicht).

Eine Studie zeigt nun aber: In der Schweiz lebt es sich vergleichsweise sicher. Im Ländervergleich der Londoner Deep Knowledge Group (DKG) belegt die Schweiz in Europa den zweiten Platz der sichersten und stabilsten Länder hinter Deutschland. Die Denkfabrik mit Sitz in London untersucht fortlaufend Daten von verschiedenen Staaten. Am besten managt die Krise Israel. Auf den letzten Plätzen sind Italien und Spanien. Im weltweiten Vergleich fällt die Schweiz mit Rang 11 knapp aus den Top Ten. Südkorea, Australien und China gehören zu den führenden Ländern.

«Deutschland hat im Vergleich zu den anderen Ländern derzeit das beste Sicherheits- und Stabilitätsranking in Europa und gehört auch weltweit zu den führenden Nationen in Sachen Krisenmanagement», erklärt Datenexperte Dimitry Kaminsky, Gründer von DKG. Der Ansatz der Schweiz sei aber Deutschland sehr ähnlich. «Beide Länder waren zu Beginn mit einer grossen Anzahl bestätigter Covid-Fälle sehr stark betroffen, und beide waren durch ihre Nähe zu Italien und Frankreich sowie durch den starken Touristenstrom im alpinen Europa durch Skiurlauber stark betroffen.» In beiden Ländern habe sich die Situation stabilisiert, insbesondere im Hinblick auf die Infektionsausbreitungsrate. «Die Schweiz und einige andere europäische Länder wie Deutschland und Österreich haben es sehr früh geschafft, umfangreiche Notfallmassnahmen zu ergreifen, welche die Bevölkerung auch einhielt, und dies ist einer der wichtigsten Differenzierungsfaktoren des Landes im Vergleich zum Rest Europas. Es ist gelungen, die Situation innerhalb der eigenen Grenzen vollständig unter Kontrolle zu bringen.»