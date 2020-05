Schweiz und Schweden im Lockdown-Vergleich

2 Verlauf der Epidemie

Beim Vergleich des Verlaufs der Covid-Epidemie in der Schweiz und in Schweden stechen zwei Umstände hervor: Schweden testet deutlich weniger und hat mehr Todesfälle. Die Schweiz hat bisher pro Kopf rund doppelt so viele Tests durchgeführt. In Schweden sind fast doppelt soviele Menschen an Covid-19 gestorben.

Stand 24. Mai Schweden Schweiz Infektionen pro Mio. Einwohner 3288 3553 Todesfälle pro Mio. Einwohner 396 220 Anzahl Tests 209’900 367’037 Tests pro Mio. Einwohner 20’797 42’442 R-Wert (13. Mai 2020) 0.98 0.73

Der schwedische Chef-Epidemiologe Anders Tegnell erklärte gegenüber BBC News: «Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht gut entwickelt. Dies liegt zu einem kleinen Teil an unserer Strategie, ist aber hauptsächlich dadurch begründet, dass die Altersheime sich nicht gegen das Virus wehren konnten.» Etwa die Hälfte der Covid-Todesfälle in Schweden stamme aus Alters- und Pflegeheimen – in der Schweiz sind es mit rund 53% etwa gleich viele.