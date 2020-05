Wie der Lockdown den Gender Gap verschärft

Diese Trendumkehr zeigt sich in nahezu allen Kantonen – am deutlichsten aber im Tessin und in Zürich. Hinzu kommen Kantone wie Aargau, Freiburg und Basel-Stadt, wo von allem Anfang an ein Überhang infizierter Frauen registriert wurde.

Der erste Fall in der Schweiz wurde am 25. Februar bekannt, als ein 70 Jahre alter Tessiner positiv getestet wurde. Er hatte sich in Mailand bei einer Demonstration angesteckt. Betrachtet man den Zeitraum vom Bekanntwerden des ersten Falls bis Mitte März, zeigt sich: Die überwiegende Mehrheit der Infizierten waren Männer.

Anzahl angesteckter Frauen in Relation zur Anzahl angesteckter Männer in Prozent

Auf der anderen Seite stehen einige, allerdings kleine, Kantone wie Zug, Graubünden und Basel-Landschaft, wo seit Beginn der Pandemie stets mehr Männer als Frauen angesteckt worden sind.

Die Schweiz liegt mit diesen Zahlen im internationalen Vergleich ungefähr im Mittelfeld. In Italien zum Beispiel beträgt der Frauenanteil bei den Corona-Fällen 53 Prozent, in Deutschland sind es 52 Prozent und in Österreich 51 Prozent. In Spanien und in Schweden sind es sogar 57 Prozent.

Auch dass es erst im Zuge der Lockdown-Massnahmen zu mehr Corona-Fällen bei den Frauen gekommen ist, ist keine Eigenheit in der Schweiz. Noch Ende März hielten sich die Ansteckungszahlen zwischen Männern und Frauen in ganz Europa ungefähr die Waage. Doch seither gibt es fast überall einen Trend zu mehr Fällen bei den Frauen.

Wie solche Unterschiede zustande kommen, untersucht die Gendermedizin. Eine der führenden Wissenschaftlerinnen auf diesem Gebiet in der Schweiz ist Catherine Gebhard, Professorin und Leiterin des Studiengangs Gendermedizin an den Universitätsspitälern Bern und Zürich. Sie sagt: «Dieses Phänomen ist bislang noch nicht aufgeklärt; ich denke aber, dass bei den Corona-Ansteckungsraten die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau eine grössere Rolle spielen als die biologischen.»

Gebhard sagt: «Krisen treffen Frauen ökonomisch fast immer härter als Männer.» Und in der Corona-Krise gebe es Hinweise, dass gerade junge weibliche Geringverdiener besonders betroffen seien. Frauen seien zudem öfter als Männer in systemrelevanten Berufen tätig – zum Beispiel in der Pflege, im Verkauf oder in der Administration. «Sie konnten sich damit während des Lockdown weniger zurückziehen.» Mit anderen Worten: Die tendenziell besser ausgebildeten Männer richteten sich im Homeoffice ein – ohne Virengefahr. Viele Frauen hingegen, oft schlechter bezahlt und ausgebildet, hatten diese Möglichkeit nicht.

Hinzu kommt ein zweiter Aspekt: «Geschlechter-Stereotype und klassische Rollenverteilungen sind während des Lockdown wieder mehr zum Tragen gekommen», sagt Gebhard. Frauen übernähmen einen grossen Teil der unbezahlten Betreuungsarbeit im engeren Umfeld. Sei es, dass sie sich mehr um Kinder und Haushalt kümmerten, soziale Unterstützung im Krankheitsfall leisteten oder betagte Angehörige pflegten.

Dieses Engagement an mehreren Fronten dürfte durch die weit verbreitete Teilzeitarbeit bei den Schweizerinnen noch erhöht werden, wie Helena Trachsel, Leiterin der Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich, vermutet. Hierzulande arbeiten fast 60 Prozent aller Frauen in Teilzeit – das ist europaweit der zweithöchste Wert. Teilzeitarbeit bedeute letztlich aber nichts anderes, als dass Frauen mobiler seien, sagt Trachsel. «Und mit der Zahl der Wirkungskreise erhöht sich das Risiko, mit dem Virus in Kontakt zu kommen.»

So deutlich die Zahlen auch sind, gilt es zu berücksichtigen, dass die Schweizer Gesundheitsbehörden im Laufe der Krise das Testregime mehrmals justiert haben. So gab es eine Phase, in der nur noch sogenannte Risikopersonen mit Symptomen getestet wurden. Es kann also sein, dass dadurch die Zahlen verfälscht worden sind.

Besonders offensichtlich wird der Gender Gap, wenn man die Alterskategorien nach Geschlecht aufschlüsselt. So zeigt die Datenanalyse, dass jüngere Frauen höhere Ansteckungsraten haben als jüngere Männer in der gleichen Altersgruppe – was die These bestätigt, dass die Arbeitssituation eine Rolle spielt bei den Ansteckungen.