Das Erbe der Berner 80er-Bewegung

In den 1980er-Jahren, zur Zeit der Jugendunruhen, entstand der Kunstkanal aus der Notwendigkeit heraus, unabhängig vom Kunstestablishment aktuelle Kunst zu kreieren. Statt in kommerziellen Galerien oder in den White Cubes der ehrwürdigen musealen Hallen, wollten die Kunstschaffenden der neuen Generation ihre Kunst in leerstehenden Fabriken, Abbruchobjekten und auf der Strasse zeigen, um so das konventionelle und etablierte System der Kunstvermittlung und der Kunstproduktion zu unterlaufen.Die Künstler besetzten leerstehende Häuser und mieteten sich in Abbruchobjekte zu erschwinglichen Konditionen temporär ein. Bei jedem Umzug in eine neue Liegenschaft kam es zu Änderungen in der jeweiligen Zusammensetzung der Atelierbewohner. Die Auswahl der Mitbewohner trafen die Kunstschaffenden im Kollektiv. Heute vermietet der Kunstkanal an der Wylerringstrasse 7 mehrere Ateliers. Quelle kunstkanal.ch